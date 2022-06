Bahia perde Patrick e Rezende para duelo contra o Operário, fora de casa

Depois de vencer o clássico contra o Sport, o Bahia tem um novo desafio pela frente na Série B. Neste sábado (11), o Esquadrão vai enfrentar o Operário, às 18h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR. O técnico Guto Ferreira será obrigado a mudar o time.

Contra a equipe paranaense, o Bahia não vai contar com dois de jogadores bem importantes no esquema tático de Guto. Enquanto Rezende está em tratamento de lesão na coxa, o também volante Patrick recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

"Nós temos poucos dias de recuperação, uma viagem longa, uma logística complicada. Nós temos algumas peças e vamos tentar montar um time competitivo com as peças que temos", disse o técnico Guto Ferreira.

Apesar do treinador não ter falado em nomes, os mais cotados para ficar com as vagas são Emerson Santos e Lucas Mugni. O argentino foi titular contra o Sport, enquanto Emerson entrou na segunda etapa do duelo.

Outro que está fora da partida contra o Operário é o atacante Marco Antônio. Ele sofreu uma lesão na coxa e está em fase de recuperação. Sem ele, o trio formado por Rodallega, Rildo e Davó vai ser mantido.

"Marco Antônio saiu do jogo porque está entregue ao departamento médico. Ele foi suspenso e no primeiro treino sofreu uma lesão e agora está em processo de recuperação", explicou Guto.