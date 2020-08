Bahia perde pênalti, é castigado no fim e empata com o São Paulo

A noite que começou feliz terminou com um balde água fria para o Bahia. Diante do São Paulo, nesta quinta-feira (20), no Morumbi, o Esquadrão ia conquistando a terceira vitória seguida em seu terceiro jogo no Brasileirão até os 39 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. Ficou no 1x1 e viu escorrer a chance de manter os 100% na competição.

Os gols da partida foram marcados por Rossi, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Luciano, que igualou para os paulistas na segunda etapa. Foi a estreia do atacante no São Paulo, que o envolveu em troca com o meia Everton, cedido ao Grêmio.

O resultado deixa o Bahia na quarta colocação, com sete pontos e um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do tricolor é o Ceará, domingo (23), no Castelão, em Fortaleza.

Jogo controlado

Na tentativa de embalar o terceiro triunfo consecutivo, Roger Machado promoveu mudanças nas duas laterais. João Pedro e Zeca começaram entre os titulares nos lugares de Nino Paraíba e Juninho Capixaba, respectivamente.

Os primeiros 15 minutos foram de domínio do São Paulo. Com marcação alta, o time de Fernando Diniz tentava pressionar a saída de bola do Bahia. Logo aos quatro minutos, a defesa do tricolor baiano se atrapalhou e a bola ia sobrando livre para Pablo dentro da área, mas o atacante chegou desequilibrado e perdeu a chance de abrir o placar.

Depois disso, o Esquadrão começou a mostrar o seu jogo. Controlando o duelo, esperava o momento certo para aproveitar os espaços dado pelo São Paulo e puxar o contra-ataque.

A chance veio aos 12 minutos, quando Rodriguinho descolou lançamento para Gilberto. O atacante disputou com Arboleda e a bola voltou para o próprio Rodriguinho. O meia finalizou, mas no lance foi derrubado por Igor Vinícius.

O árbitro de vídeo entrou em ação e sinalizou pênalti para o Bahia. Gilberto foi para a cobrança e Tiago Volpi fez a defesa no seu canto direito.

Para alívio do camisa 9, o Bahia não demorou muito para balançar redes. Aos 20 minutos, Rodriguinho conseguiu outro belo lançamento. Dessa vez foi Rossi quem recebeu livre e deu um toque com categoria, sem chance para Volpi, abrindo o placar no Morumbi.

Depois do gol, o Bahia seguiu no mesmo ritmo, tentando explorar as brechas dadas pela equipe paulista. Apesar de ter mais posse de bola, o São Paulo praticamente não levou perigo ao goleiro Douglas.

Outra chance perdida e castigo

A tônica do primeiro tempo se repetiu nos primeiros minutos da segunda etapa. Diante de um São Paulo com mais posse de bola, porém desorganizado e que não conseguia criar as jogadas na frente, o Bahia tentava desenhar as subidas em velocidade.

O segundo gol quase saiu aos 10 minutos. Depois de receber o lançamento, Gilberto ganhou da marcação e bateu forte, só que Tiago Volpi defendeu. O São Paulo respondeu em chute forte de Reinaldo, de fora da área, que Douglas mandou para escanteio.

Aos 22 minutos, Roger foi forçado a mexer no time. Douglas sentiu dor na coxa e foi substituído por Anderson. Antes, Daniel havia entrado na vaga de Rodriguinho.

Quem teve a chance mesmo de matar o jogo foi Élber. O camisa 7 roubou a bola no meio-campo, passou por Arboleda e tentou de cavadinha, mas pegou mal na bola e Tiago Volpi fez a defesa. O rebote voltou para Élber, e aí foi Igor Vinícius quem conseguiu cortar e salvou o São Paulo.

Nos minutos finais, a partida ficou aberta. Enquanto o São Paulo pressionava na frente, o Bahia tentava controlar a partida. Mas foi o time da casa que fez o gol.

Aos 40 minutos, Luciano aproveitou o cruzamento da esquerda e, após desvio no primeiro pau, escorou de cabeça no segundo para o fundo das redes.

Apesar dos sete minutos de acréscimos dados pela arbitragem, ninguém conseguiu alterar o marcador e o Bahia deixou o campo com o sabor amargo de ter levado o empate no fim.