Bahia perde volante e meia-atacante para confronto com o Náutico

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Náutico. A partida será na sexta-feira (29), às 19h, na Fonte Nova, pela 21ª rodada da Série B. O Esquadrão ganhou dois problemas para o confronto.

Desfalques contra o Cruzeiro, o volante Patrick e o meia-atacante Marco Antônio tiveram lesões confirmadas e estão fora do duelo. Ambos sofreram estiramento muscular na coxa. A dupla está em tratamento no departamento médico tricolor.

Além de Patrick e Marco Antônio, o Bahia também não poderá contar com o meia Lucas Mugni. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão diante do Timbu.

O técnico Enderson Moreira aproveitou o dia para promover um treino técnico e tático no CT Evaristo de Macedo. A atividade contou com as presenças do meia Patrick Verhon e o goleiro Gabriel, da equipe sub-20.

Com 34 pontos, o Bahia é o quarto colocado da Série B, dentro da zona de classificação. O Náutico é o vice-lanterna, com 18.