Bahia perde volante, mas tem retorno de atacante para enfrentar o Brusque

Depois de mais um tropeço fora de casa na Série B, o Bahia mira agora o duelo contra o Brusque, na Fonte Nova, neste sábado (8), às 16h, pela 34ª rodada. Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca terá pelo menos um desfalque e um retorno.

Expulso nos minutos finais do empate com o Novorizontino, o volante Emerson Santos está fora de ação. Por outro lado, o atacante Everton está à disposição depois de cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido na derrota para a Chapecoense.

O Bahia ainda aguarda para saber se terá o atacante Matheus Davó. Ele se machucou contra a Chape e desfalcou a equipe na última rodada. O DM do Esquadrão conta ainda com Matheus Bahia e Ytalo, que estão em tratamento.

O elenco do Bahia se reapresenta nesta quinta-feira (6), no CT Evaristo de Macedo. O técnico Eduardo Barroca terá apenas duas atividades antes da partida contra o Brusque. O jogo vai marcar a estreia do treinador na Fonte Nova.