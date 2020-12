Bahia perde volante Ronaldo para duelo contra o Flamengo

Ainda lambendo as feridas da eliminação na Copa Sul-Americana, o Bahia já tem um novo desafio no radar. Neste domingo (20), o Esquadrão encara o Flamengo, às 18h15, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em trânsito de Buenos Aires, local da partida contra o Defensa y Justicia, para o Rio de Janeiro, o elenco tricolor iniciará a preparação para a partida nesta sexta-feira (18). Dois treinos estão programados no CT do Fluminense, mas o técnico Mano Menezes já sabe que vai ter que mudar o time.

Titular na partida pela Sul-Americana, o volante Ronaldo está fora da partida contra a equipe carioca. Como está no Bahia emprestado pelo Flamengo, uma cláusula no contrato impede o Esquadrão de utilizar o jogador.

Entre as opções para o setor, Mano Menezes conta com nomes como Ramon, Elias e Edson. Logo após a derrota na Argentina, Mano falou sobre o desgaste físico e emocional dos jogadores para o duelo contra o Flamengo. Assim, não será surpresa se o treinador decidir por outras modificações.

Com 28 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão. Já o Flamengo é o terceiro, com 45 pontos.