Bahia persegue seu primeiro triunfo fora de casa contra a Chape

Demorou, mas chegou. A delegação do Bahia passou por maus bocados até conseguir embarcar para Chapecó, no oeste catarinense, onde o tricolor enfrenta a Chapecoense neste domingo (27), às 11h, na Arena Condá. A viagem estava prevista para acontecer na útima sexta-feira, mas o voo foi cancelado por conta da forte neblina que assolou a cidade que é palco do jogo.

O voo do tricolor, saindo de São Paulo, foi remanejado para ontem às 12h, só que um novo atraso pegou de surpresa o elenco: segundo o Bahia, o tempo até tinha melhorado, mas o aeroporto Serafim Enoss Bertassi seguiu fechado como medida de segurança. O embarque só aconteceu às 15h: já perto de completar um dia inteiro de atraso.

A imbróglio forçou o Bahia a cancelar um último treino que a comissão técnica pretendia fazer já em Santa Catarina e, com isso, o compromisso único e exclusivo do time no sul do país é jogar a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Roger Machado tem alguns problemas para resolver em sua escalação. Nino Paraíba, Elton e Élber estão vetados pelo departamento médico e ficaram em Salvador. A outra baixa é de Arthur Caíke, atacante que foi expulso no último jogo, contra o Cruzeiro, e cumpre suspensão automática. Ezequiel e Flávio brigam pela vaga na lateral direita, sendo que o camisa 5 ainda pode ser uma opção para fazer o trio com Gregore e Ramires no meio-campo. Contudo, o mais provável é que o treinador promova a estreia de Ronaldo como titular.

Outro que deve debutar entre os 11 iniciais é Lucca já que o atacante é a única opção de Roger para o setor. Ele fará companhia a Artur e Gilberto no ataque do Bahia.



Tabu

O Bahia nunca venceu um jogo sequer na Arena Condá. O último encontro dos dois times no estádio acabou empatado em 1x1 em partida que marcou a estreia e primeiro gol de Gilberto pelo Bahia.

As duas equipes se enfrentaram seis vezes na história e em todas elas o zagueiro Lucas Fonseca integrava o elenco tricolor. Ele é presença garantida na sétima peleja entre Bahia e Chape.

Em campo, já teve a companhia de nomes como Demerson, Tiago e Jackson. O zagueiro só não esteve em campo em uma partida, no segundo turno de 2017, por conta de uma lesão.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques