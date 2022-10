Bahia pode garantir o acesso na próxima rodada; veja a classificação da Série B

Pelo roteiro do jogo, o empate por 1x1 com o Grêmio teve sabor de derrota para o Bahia. Mas, no cenário geral, o ponto conquistado fora de casa deixou o Esquadrão mais perto de confirmar o acesso à primeira divisão.

Com 57 pontos, o Bahia segue na terceira colocação da Série B. O Grêmio está uma casa acima, com 58. A boa notícia para o Esquadrão veio nos minutos finais da partida entre Sport e Vasco, na Ilha do Retiro - o jogo foi marcado por confusão e invasão de campo.

O Vasco, que perdia o jogo, empatou na reta final do segundo tempo. O 1x1 garante ao tricolor a vantagem de quatro pontos para o Sport, primeiro time fora da zona de classificação.

Veja a tabela da Série B

Restando mais três jogos para o fim do Brasileirão, o Bahia pode subir já na próxima rodada. Para isso precisa vencer o Vila Nova, no próximo sábado (23), e torcer para que o Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma não vençam na rodada.

Nesse cenário, o Esquadrão somará 60 pontos e não poderá ser alcançado pelos concorrentes. O Sport encara o Londrina, fora de casa, enquanto o Criciúma pega o Vasco, em São Januário. O Sampaio Corrêa enfrenta o Ituano, no interior de São Paulo.

O Bahia tem agora dois jogos em sequência na Fonte Nova. Além do Vila Nova, o time pega o Guarani, na sexta-feira (28). A equipe baiana fecha a participação na Série B diante do CRB, em Maceió, no dia 6 de novembro.