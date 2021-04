Bahia pode repetir escalação da Copa do Brasil para enfrentar ABC

O Bahia encerrou a preparação para enfrentar o ABC sábado (10), em Pituaçu, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo tem caráter de eliminatória, afinal o tricolor ainda precisa confirmar a classificação para as quartas de final.

O Esquadrão praticamente assegura a vaga com um empate. Um triunfo diante da equipe potiguar pode significar a liderança do grupo A, caso CRB não vença e o Ceará perca. Para buscar esse objetivo, o time conta com a força do seu ataque, que é o mais positivo da competição até o momento: 14 gols. Por outro lado, a defesa sofreu oito, média superior a um por jogo.

O técnico Dado Cavalcanti tem a possibilidade de repetir o time que goleou o Manaus por 4x1 na Copa do Brasil na quarta-feira. Caso opte por isso, o treinador escalará Douglas, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Uma possível novidade para a equipe, seja no 11 inicial ou para entrar durante a partida, é o meia-atacante paraguaio Óscar Ruiz. O jogador recém-chegado do Cerro Porteño foi regularizado e pode fazer sua estreia.

Adversário do Bahia, o ABC é o quinto colocado do grupo B e tem dez pontos, empatado com Altos e CSA, que são respectivamente terceiro e quarto colocados. O time potiguar só perdeu uma vez no Nordestão, diante do CRB, na sexta rodada, e está fora da zona de classificação devido ao número de gols marcados.