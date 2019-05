Bahia pressiona, mas fica no empate com o São Paulo no Morumbi

O triunfo fora de casa não veio, mas o Bahia conquistou o seu primeiro ponto atuando longe de Salvador no Brasileirão ao empatar por 0x0 com o São Paulo, na manhã deste domingo (19), no Morumbi.

O resultado deixou o Esquadrão com sete pontos e, momentaneamente, na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. A depender dos demais jogos da rodada, o tricolor pode perder posições.

Apostando no esquema com três volantes, o Bahia entrou em campo com uma proposta clara: segurar a pressão do São Paulo e usar a velocidade pelos lados para puxar os contra-ataques. A estratégia deu certo e o primeiro lance de perigo foi do Esquadrão.

Na roubada de bola na defesa, Gregore puxou o contra-ataque e passou para Gilberto. O camisa 9 mandou um chute cruzado da entrada da área e, por muito pouco, não abriu o placar.

A resposta do São Paulo veio com Jonas Toró, que saiu livre na área após receber lançamento de Tchê Tchê, mas Douglas fez boa defesa e salvou o Bahia. O time paulista voltou a ficar perto de abrir o placar em chute de Antony que desviou em Lucas Fonseca e explodiu na trave de Douglas.

Mais consistente, o Bahia foi se soltando e, aos poucos, ganhando mais espaço no meio-campo e ataque. Só na primeira etapa foram oito finalizações do tricolor contra quatro do São Paulo. A chance mais clara aconteceu aos 33 minutos. Na cobrança de escanteio, Gilberto ganhou da marcação e testou forte, mas Tiago Volpi conseguiu fazer a defesa.

Pressão tricolor

O Bahia voltou com o mesmo time para o segundo tempo e o panorama da partida seguiu parecido, com o São Paulo se lançando ao ataque e o tricolor buscando o contra-golpe.

Na escapada em velocidade, Elber saiu de cara com Tiago Volpi, mas na hora da finalização foi travado pela marcação. O atacante tricolor ficou pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Aos 23 minutos o árbitro de vídeo entrou em ação depois que o atacante Jonas Toró deixou o pé e atingiu o goleiro Douglas. Ele tomou cartão amarelo no lance, mas o árbitro consultou as imagens, anulou o amarelo e aplicou o cartão vermelho, expulsando o jogador do São Paulo. Com um homem a mais, Roger colocou Fernandão e Ramires em campo nas vagas de Gilberto e Douglas Augusto, respectivamente.

A mudança quase surtiu efeito aos 31 minutos. Depois do cruzamento de Moisés, Fernandão mergulhou de cabeça, mas furou e não conseguiu levar perigo ao gol de Tiago Volpi. Cinco mesmo depois o mesmo Fernandão voltou a receber livre na área, mas chutou fraco e facilitou a defesa. Percebendo o bom momento, Roger tentou dar ainda mais velocidade ao Bahia ao sacar Elber e colocar Rogério em campo.

A pressão do Bahia animou os tricolores presentes nas arquibancadas do Morumbi. O Esquadrão seguiu levando perigo em chutes de fora da área de Gregore e Arthur. Mas sem conseguir converter as chances criadas em gols, restou ao Bahia lamentar o empate sem gols, mas comemorar o primeiro ponto fora de casa no Brasileirão.



Bahia e São Paulo voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (22), de novo no Morumbi, às 21h30, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.