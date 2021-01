Bahia prorroga contrato com lateral João Pedro até junho

O Bahia ganhou um reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro. O tricolor prorrogou o contrato com o lateral direito João Pedro até junho. O vínculo entre clube e jogador havia sido encerrado no último dia 31 de dezembro.

João Pedro está recuperado da cirurgia a que foi submetido para a retirada de fragmentos no joelho e tem treinado normalmente com o elenco na Cidade Tricolor. No entanto, o jogador vem de um longo período sem disputar partidas.

A última vez que ele esteve em campo foi no dia 20 de agosto, no empate com o São Paulo, por 1x1, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Com João Pedro, o Bahia passa a contar com uma alternativa a Nino Paraíba. O camisa 2 vinha sendo o único atleta de origem na posição. O zagueiro Ernando chegou a atuar improvisado no setor.

O próximo compromisso do Bahia na Série A será na quarta-feira (20), quando recebe o Athletico-PR, às 18h, na Fonte Nova.