Bahia quer usar período sem jogos para recuperar Danilo Fernandes

Ter uma folga de quase três semanas em pleno mês de março não estava nos planos do Bahia. Mas com as eliminações nas primeiras fases da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o tricolor viu se abrir um hiato de jogos e só voltará a entrar em campo pela estreia na Série B, que deve acontecer no dia 9 de abril, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova.

Mas no CT Evaristo de Macedo, há quem olhe o período sem compromissos de uma perspectiva menos negativa. O tempo dedicado apenas para os treinos será importante para recuperar atletas, entre eles o goleiro Danilo Fernandes.

Vítima do atentado ao ônibus do Bahia, no dia 27 de fevereiro, quando o elenco chegava à Fonte Nova para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. Danilo foi atingido por estilhaços e sofreu cortes nas pernas, braços, pescoço e rosto, próximo da região do olho. Ao todo, o jogador recebeu 20 pontos.

Desde o dia sete de março ele voltou a fazer treinos leves e agora já está trabalhando com o restante do grupo. Por isso, existe a expectativa de que o goleiro fique à disposição para o primeiro jogo do Esquadrão na Série B.

“Eu e o Rogério [Lima, preparador de goleiros] conversamos sobre essa parte geral, como ele está, o que vai ser atacado, como vai ser a progressão por semana. Dentro do trabalho, Rogério trabalha bem a parte específica. Dentro dessas três semanas [sem jogos] vai ser importante para ele fazer todo o trabalho, não vai ser preciso acelerar processos”, explica Valdir Júnior, preparador físico do Bahia.

Antes de ser liberado para as atividades, o goleiro precisou passar um procedimento a laser no olho após uma fragilidade próxima da retina ter sido constatada. O exame não apontou se o problema surgiu após o atentado ao ônibus. Ontem, Danilo treinou normalmente com os outros goleiros.

Na ausência de Danilo Fernandes, o Bahia teve problemas quando o assunto foi a defesa do gol. Reserva imediato, Matheus Teixeira assumiu a titularidade em cinco jogos, mas não conseguiu ter sucesso. Ele cometeu falhas contra Juazeirense, Sport e Jacuipense.

Teixeira acabou perdendo a vaga para Mateus Claus, que foi o titular nas vitórias sobre Vitória da Conquista e Sergipe, por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, respectivamente. Além deles, o elenco do Bahia conta ainda com Dênis Júnior e o jovem Gabriel, de apenas 17 anos, que chegou a ser relacionado por Guto Ferreira.

Outro que vai usar o tempo para voltar a ficar em condições é o zagueiro Henrique. Ele sofreu um quadro de pubalgia e desfalcou o Esquadrão nos últimos jogos. O defensor estava na fase de transição para o campo, mas já iniciou as atividades com o restante do elenco e agora precisa apenas aprimorar a condição física.