Bahia recebe 328 mil doses de vacina contra gripe e campanha será retomada

A campanha de vacinação contra a gripe será retomada em Salvador. Novas doses da imunização chegaram não apenas para bastecer a capital, mas todos os 417 municípios baianos.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o Ministério da Saúde enviou para o estado 328 mil doses da vacina, que serão distribuídas pelas cidades. Não foi informado, no entanto, quantas doses capa município receberá.

Na primeira fase da campanha, serão imunizados apenas idosos a partir de 60 anos e profissionais da área de saúde, como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor.

Só em Salvador, 270 mil pessoas já foramvacinadas, o que ocrresponde a 82% do público-alvo. Na capital baiana, o estoque chegou a ficar praticamente zerado na última sexta-feira (3) e as doses remanescentes foram aplicadas em idosos internados em hospitais. A campanha foi suspensa nesta segunda (6) e tem previsão de ser retomada na terça, sem necessidade de seguir o calendário divulgado inicialmente - ou seja, o idoso, independentemente da data de nascimento, pode buscar a imunização.

Já em todo o estado, o número de imunizados é de 1.167.684 pessoas. O número parece alto, mas a meta da Sesab é distribuir 4,6 milhões de doses, para que 90% do público alvo seja contemplado.

A pasta sinaliza ainda que a vacina contra gripe não serve contra o coronavírus, mas é fundamental para evitar que a população sofra com contaminações simultâneas de gripe e covid-19, o que aumenta o risco do quadro do paciente.