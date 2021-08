Bahia recebe 400 mil novas doses da vacina neste sábado (14)

Uma aeronave carregada com 149.500 doses de imunizantes Coronavac pousou em Salvador, neste sábado (14). Outro carregamento está previsto para chegar às 15h com mais 251.550 doses da Pfizer/BioNTech. As vacinas serão aplicadas para primeira e segunda dose. Atualmente, Salvador está imunizando pessoas com 22 anos ou mais.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), as doses serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios, ainda neste fim de semana, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado.

O estado recebeu doses também na quinta-feira e na sexta-feira, e alcançou o total de 13.294.568 doses de vacinas recebidas, sendo 4.565.798 da Coronavac; 6.151.580 da AstraZeneca/Oxford; 2.316.090 da Pfizer e 261.100 da Janssen.

Até às 17h desta sexta-feira (13), a Bahia tinha vacinado 67% da população com 18 anos ou mais, estimada em 11 milhões de baianos. Os dados são da Sesab que informou também que o estado chegou a 7.182.927 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose, dos quais 3.040.786 receberam também a segunda aplicação, e mais 252.310 vacinados com o imunizante de dose única.