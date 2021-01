Bahia recebe Corinthians e precisa vencer para sair da zona

A chance de sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro está literalmente em jogo para o Bahia nesta quinta-feira (28), quando o tricolor recebe o Corinthians, às 19h, na Fonte Nova, em duelo atrasado pela 30ª rodada.

Na luta contra a degola, apenas o triunfo interessa para o Esquadrão. Atual 17º colocado, o Bahia só deixará a zona caso conquiste os três pontos. Assim, o time chegaria a 35, igualando o Fortaleza, 16º, mas leva vantagem contra os cearenses no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

Para alcançar o objetivo, o elenco desafia mais do que o adversário em campo. A fase do Bahia também joga contra. O time venceu somente um dos quatro jogos que fez em 2021 – por 1x0 sobre o Athletico-PR. Nas outras três partidas foram duas derrotas e um empate. Se ampliar o recorte para os últimos dez compromissos pela Série A, o Esquadrão somou quatro pontos dos 30 disputados.

Além disso, após a derrota de 2x0 contra o Sport, no Recife, os jogadores foram alvo de críticas públicas do presidente Guilherme Bellintani, que condenou a atuação, sobretudo no segundo tempo, no duelo na Ilha do Retiro.

Para mostrar que estão focados em tirar o Bahia da situação complicada em que se encontra, o grupo iniciou a concentração para o jogo de hoje ainda na terça-feira, um dia antes do habitual. Logo após a reapresentação, os jogadores permaneceram na Cidade Tricolor, de onde partem rumo à Fonte Nova.

“O nosso objetivo é trabalhar, buscar tudo que nós podemos fazer em relação a trabalho, e buscar os resultados necessários para a nossa manutenção”, afirma o técnico Dado Cavalcanti.

Por falar em Dado, o sucesso do treinador no comando da equipe passa diretamente pela manutenção do clube na Série A. Terceiro técnico do Esquadrão na temporada e escolhido para tocar o barco na reta final do Brasileirão, ele ainda busca uma sequência positiva, já que venceu apenas um de cinco jogos.

“A minha confiança é a mesma. A gente fica furioso por tudo que aconteceu. A coisa já não foi legal. É ter tranquilidade neste momento, continuar fazendo o trabalho que tem que ser feito. Levantar a cabeça, buscar as forças necessárias para fazer um jogo totalmente diferente do que foi o segundo tempo deste confronto contra o Sport”, falou Dado.

Do outro lado, o tricolor vai encontrar um adversário com trabalho mais sólido, mas que também vive uma espécie de mini crise. Depois de um período de ascensão sob o comando de Vagner Mancini, o time paulista perdeu dois dos últimos três jogos e viu a pressão aumentar, já que ficou mais distante da vaga na Libertadores.

Boa lembrança

Em Salvador, o Bahia não perde para o Corinthians desde 2014. Depois as equipes se enfrentaram três vezes, com três vitórias do tricolor. A última ocorreu em 2019, por 3x2. Clayson, hoje no Bahia, fez um dos gols corintianos.