Bahia recebe lote com 314 mil doses de vacina contra covid nesta terça-feira (20)

A semana promete ser de muitas vacinas em solo baiano e a primeira leva da remessa de mais de 600 mil doses anunciadas para os próximos dias desembarca na noite nesta terça-feira (20) no aeroporto de Salvador.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), 314 mil doses da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz chegarão a Salvador em um voo previsto para às 18h45. Serão doses para primeira e segunda aplicação.



Ainda de acordo com a Sesab, as vacinas serão distribuídas por via terrestre e também em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado.



Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores, de acordo com decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes dos 417 municípios baianos e do Estado.



Com esta nova remessa desta terça, a Bahia chegará ao total de 10.222.380 doses de vacinas recebidas, sendo 3.554.400 da Coronavac, 5.373.050 da Oxford/AstraZeneca, 1.040.130 da Pfizer e 254.800 da Janssen.



Mas ainda tem mais vacinas a caminho nos próximos dias. Segundo o secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas, a Bahia recebe ainda nesta semana, mais 79.400 doses da Astrazeneca/Oxford, enviadas pelo consórcio Covax Facility, da OMS; outras 132.400 doses da Coronavac e mais 81.900 doses da Pfizer.