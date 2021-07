Bahia recebe lote com mais 107 mil doses da vacina da Pfizer

A Bahia recebeu mais 107.640 doses de vacinas na noite desta sexta-feira. Pouco depois das 21h, o avião trazendo as doses do imunizante da Pfizer/BioNtech chegou em solo baiano.



Além das doses desta sexta, o estado já tinha previsão de receber mais 185.250 da vacina da Oxford/AstraZeneca, que tem previsão de chegada às 23h50 desta sábado (3) em Salvador.



Alegria na Bahia! Acabam de pousar 107.640 doses do imunizante da Pfizer/BioNtech, na capital baiana. E amanhã (3), chegarão 162.700 doses do imunizante da Janssen, às 9h40, e 185.250 de Oxford/AstraZeneca, com previsão de chegada às 23h50. pic.twitter.com/bcAoD1snB4 — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) July 3, 2021

No entanto, o secretário de Saúde do estado Fábio Vilas Boas anunciou durante a chegada do lote da Pfizer, que a Bahia recebe mais um lote neste sábado. Desta vez com 162.700 doses da vacina da Janssen, que é aplicada em dose única.Essas doses do imunizante da Janssen fazem parte da leva de vacinas doadas pelos EUA há uma semana.Com isso, entre esta sexta e sábado, 455.590 novas doses da vacina contra covid estarão em solo baiano.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), as doses da Pfizer serão usadas para primeira aplicação. Já as da Oxford serão para complemento do segundo vacinal, com segunda dose.

Os imunizantes devem começar a ser enviados para os municípios ainda neste fim de semana, em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado.

A Sesab diz que as doses seguem apenas para as cidades que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores.

Com as entregas deste final de semana, a Bahia chegará ao total de 9.160.980 doses de vacinas recebidas, sendo 3.360.200 da Coronavac, 4.698.900 da AstraZeneca/Oxford, 847. 080 da Pfizer e 254.800 da Janssen.

Leia mais: Salvador: Vacinação é suspensa neste sábado; imunização será retomada no domingo.

Vacinação na Bahia

A Bahia ultrapassou a marca de 5 milhões de vacinados nesta sexta. No total, o estado tem 5.079.233 imunizados ao menos com uma dose da vacina contra covid-19 até às 17h, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite.



De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 5.165.636 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 96%.



Ainda segundo a Sesab, 1.879.013 pessoas já receberam a segunda dose. Foram distribuídas 2.430.838 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação às segundas doses disponibilizadas é de 77.3%. Além disso, mais 73.760 vacinados com o imunizante de dose única, até as 17 horas desta sexta-feira.