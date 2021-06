Bahia recebe mais 491.250 doses de vacina da Astrazeneca para 2ª dose

A Bahia recebeu na manhã desta segunda-feira (21) um novo lote com 491.250 doses de vacina da Oxford/Astrazeneca, produzidas pela Fiocruz. O voo com a carga chegou ao aeroporto de Salvador às 9h20. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), essas vacinas serão usadas para completar o esquema de quem já tomou a primeira dose.

Todo o carregamento será encaminhado para Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi). da Sesab. De lá, será encaminhado para as regionais de saúde, que farão distribuição para os municípios à medida que os estoques para segunda dose forem chegando ao fim.

A quantidade de cada cidade vai ser definida seguindo o que já foi distribuído antes. “Como se trata de doses para complementar o esquema vacinal, vamos distribuir de acordo com o que já foi enviado anteriormente para a primeira aplicação”, diz Vânia Rebouças, coordenadora de imunização.

Com esta nova remessa, a Bahia ultrapassa a marca de 8 milhões de vacinas recebidas. São 8.005.140 doses de vacinas, sendo 3.179.200 da Coronavac, 4.285.400 da AstraZeneca/Oxford e 540.540 da Pfizer/BioNTech.