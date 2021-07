Bahia recebe mais de 270 mil doses de vacina da Pfizer no sábado (31)

A Bahia recebe neste sábado (31) mais doses de vacina da Pfizer. Segundo o secretário Fábio Vilas-Boas, serão 270.270 doses, todas para aplicação da primeira dose.

Assim que as doses chegarem a Salvador, serão conferidas e separadas pela equipe de logística da Secretaria da Saúde (Sesab) e enviadas para as cidades baianas.

Com as novas doses, deve acontecer a retomada em cidades que estão com a aplicação da primeira dose parada, como a capital. Pela falta de imunizantes, a capital baiana teve que interromper, pela oitava vez desde o início da imunização, a aplicação da primeira dose da vacina. Nesta sexta-feira (30), somente a segunda dose está sendo aplicada.

A vacinação tinha sido retomada, nesta semana, para pessoas acima de 34 anos, mas precisou ser novamente interrompida nesta sexta. É a segunda vez que isso acontece em julho. A capital baiana estava com estoque zerado para primeira dose desde o último sábado (24), até receber o novo lote do Ministério da Saúde (MS) na quarta. “Chegaram doses, na quarta-feira, e, ontem, nós já aplicamos todas. Hoje estamos novamente na estratégia de manter as segundas doses, antecipando até o dia oito de agosto, para não ficar com a estrutura parada”, disse hoje Bruno Reis.