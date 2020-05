Bahia registra 117 mortes por covid-19, com 3.140 casos confirmados

A Bahia agora soma 117 mortes em decorrência do novo coronavírus. Após confirmar oito óbitos no primeiro balanço desta sexta-feira (1º), a Secretaria de Saúde (Sesab) anunciou mais três em segundo levantamento, no fim da tarde. Assim, o estado chegou ao número de 11 vítimas fatais nas últimas 24 horas por causa da covid-19, um aumento de 10,37%.

Ao todo, há 3.140 casos confirmados da doença na Bahia, um crescimento de 273 novos diagnósticos desde a véspera, quinta-feira (30), quando eram 2.867 infectados notificados. O acréscimo de um dia para o outro representa 9,52%. O boletim ainda registra 7.931 casos descartados e 697 recuperados.

Os diagnósticos estão espalhados por 137 municípios, com maior proporção em Salvador (63,54%, com 1.995 contaminados). Permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica, com sintomas da covid-19, 2.326 pessoas.

As 117 fatalidades aconteceram nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (5); Ipiaú (2); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (76); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3).

O 115° óbito registrado foi de uma mulher de 71 anos, residente em Salvador, com histórico de doença cardiovascular, hipertensão arterial e diabetes. Ela presentou os primeiros sintomas no dia 12 de abril, falecendo na última quinta-feira (30), em um hospital público da capital.

A morte de número 116 foi de um homem de 49 anos, residente em Ilhéus, sem registro de comorbidades. Ele teve os primeiros sintomas no dia 14 de abril e também foi a óbito na quinta (30), em um hospital público de Salvador.

A 117ª vítima fatal foi de um homem de 45 anos, residente em Salvador, sem registro de comorbidades. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de abril e faleceu em um hospital privado da capital baiana na quinta (30).