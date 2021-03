Bahia registra 118 mortes, 2º maior número de óbitos da pandemia no estado

A Bahia registrou 118 mortes e 4.608 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta terça (16). No mesmo período, 5.310 pacientes foram considerados curados da doença (+0,7%).

A marca de hoje é a segunda maior do estado desde o começo da pandemia, atrás apenas do dia 26 de fevereiro, quando a Bahia registrou 137 óbitos.



Apesar das 118 mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados nesta terça. Dos 118 óbitos, 106 ocorreram em 2021.



O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 13.459, representando uma letalidade de 1,80%.

Dos 748.835 casos confirmados desde o início da pandemia, 718.002 já são considerados recuperados, 17.374 encontram-se ativos.



Situação da regulação de Covid-19



Às 15h desta terça-feira, 477 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 186 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 estavam no sistema. Este número é dinâmico, uma vez que transferências e novas solicitações são feitas ao longo do dia.