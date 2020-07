Bahia registra 1.780 novos casos e 42 mortes por covid-19 nas últimas 24h

A Secretaria de Saúdae da Bahia (Sesab) registrou, nas últimas 24 horas, 1.780 casos de covid-19. O número representa uma taxa de crescimento de +1,2% em relação às 24h anteriores. Com as 42 novas mortes anunciadas, o total de óbitos desde o início da pandemia é de 3.182.

Dos 148.179 casos confirmados desde o início da pandemia, 131.209 já são considerados curados, 13.788 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 407 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (35,59%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.530,54%), Itajuípe (3.113,56), Ipiaú (2.903,83), Almadina (2.708,64) e Ipiaú (2.596,30).

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo (26).

Na Bahia, 14.269 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.