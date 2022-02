Bahia registra 2,3 mil novos casos de covid e mais 4 óbitos; total de ativos é 33,2 mil

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia domingo (6) registra 33.243 casos ativos de covid-19 no estado. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.305 casos e 5.216 recuperados , além de 4 óbitos.

Dos 1.408.323 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.346.912 já são considerados recuperados e 28.168 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.732.236 casos descartados e 319.187 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste domingo.

Na Bahia, 59.127 profissionais da saúde foram diagnosticados com a doença desde o início da pandemia.