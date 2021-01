Bahia registra 31 mortes e 4.991 casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou 31 mortes e 4.991 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,9%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quarta (20). Desde o último 12, a Bahia tem registrado uma crescente no número de casos - com exceção dos números de finais de semana, quando os registros são menores. De acordo com a Sesab, a alta se explica por conta das festas de final de ano.

Ainda de acordo com o boletim desta quarta, 4.864 pacientes foram considerados curados da doença (+0,9%) nas últimas 24horas. Dos 549.315 casos confirmados desde o início da pandemia, 529.058 já são considerados recuperados e 10.529 encontram-se ativos

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (22,24%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Ibirataia (10.756,27), Itororó (8.944,17), Muniz Ferreira (8.879,01), Conceição do Coité (8.663,60) e Itabuna (8.552,08).Na Bahia, 38.809 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.



Óbitos

O boletim epidemiológico de hoje contabiliza 31 óbitos que ocorreram em diversas datas. Na publicação desta quarta chama atenção os números de óbitos nos dias 16 e 17 de janeiro, mas somente contabilizados nesta quarta. Diferente dos outros dias que têm variação entre 1 e 3 mortes, as datas de 16 e 17 de janeiro registram 7 e 6 mortes, respectivamente.