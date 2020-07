Bahia registra 3.380 casos de covid-19 e 55 mortes nas últimas 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, mais 3.380 casos de covid-19 e 55 mortes em decorrência da doença, de acordo com boletim divulgado, nesta quinta-feira (16), pela Secretaria da Saúde (Sesab). Com as novas confirmações, o estado alcançou os números de 116.373 infectados por coronavírus e 2.693 óbitos.

Entre os contaminados, 91.096 pacientes já estão recuperados da covid-19, o que representa 78,3% do total de diagnósticos. Destes, 4.388 foram considerados recuperados nestas 24h (5,1%). Outras 22.584 pessoas (19,4%) ainda apresentam sintomas. Os 2,3% restantes referem-se às fatalidades.

Os casos ocorreram em 402 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (39,71%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.953,43), Itajuípe (2.488,90), Ipiaú (2.040,42), Lauro de Freitas (1.847,91) e Itabuna (1.788,74).

Na Bahia, 11.984 profissionais da saúde foram confirmados com a covid-19.

Dos 2.408 leitos ativos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para infectados com o novo coronavírus, 1.553 estão ocupados (64,5%). Entre os 943 leitos de UTI adulto destinados somente a pessoas com a doença, 750 possuem pacientes internados (80%).

Com relação aos 55 óbitos confirmados nestas 24h, 31 aconteceram em Salvador (56,4%). Os outros 24 ocorreram em Itamaraju (3), Itajuípe (2), Santo Antônio de Jesus (2), Alagoinhas (1), Alcobaça (1), Araci (1), Barreiras (1), Cachoeira (1), Camaçari (1), Candeias (1), Dias D'Ávila (1), Esplanada (1), Feira de Santana (1), Itabuna (1), Juazeiro (1), Marcionílio Souza (1), Medeiros Neto (1), Nova Viçosa (1), Teixeira de Freitas (1) e Vitória da Conquista (1).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 229.503 casos descartados e 98.602 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta quinta-feira (16).