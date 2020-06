Bahia registra 38 mortes e 2.204 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou 38 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas e alcançou o total de 975 óbitos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (10), pela Secretaria da Saúde (Sesab). O balanço também contabiliza 32.685 casos confirmados da covid-19, 2.204 infectados a mais que o levantamento anterior, da véspera.

Entre os contaminados, 14.228 pessoas já são consideradas recuperadas , o que representa 43,53% do total de diagnósticos. São 744 pacientes livres da doença a mais que o notificado na terça-feira (9). Outros 17.482 indivíduos (53,49%) ainda apresentam os sintomas do coronavírus e seguem monitorados pela vigilância epidemiológica. Na Bahia, 4.715 profissionais da saúde testaram positivo para a covid-19

Os casos confirmados aconteceram em 346 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (57,19%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Ipiaú (8.523,53), Itajuípe (8.296,33), Uruçuca (7.407,77), Urandi (6.423,34) e Salvador (6.319,22).

Entre as 38 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, apenas 11 ocorreram neste mês de junho. Os outros óbitos presentes no boletim referem-se a um período que começou no dia 14 de maio. A maior proporção foi em Salvador, com 34 fatalidades (84,5%), seguida de Feira de Santana (2), Brumado (1) e Ilhéus (1).

938º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular. Foi internado dia 03/06 e veio a óbito na mesma data, em unidade da rede pública, em Salvador;

939º óbito – homem, 46 anos, residente em Feira de Santana, sem comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

940º óbito – homem, 55 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

941º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades. Foi Internada dia 24/05 e veio a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

942º óbito – mulher, 50 anos, residente em Brumado, portadora de diabetes, data de admissão informada, veio a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Brumado;

943º óbito – homem, 83 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, veio a óbito dia 03/06, em domicílio, em Salvador;

944º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, obesidade e neoplasias, foi internada dia 21/05 e veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

945º óbito – homem, 54 anos, residente em Feira de Santana, portador de diabetes, foi internado dia 30/05 e veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

946º óbito – homem, 61 anos, residente em Jequié, portador de diabetes, foi internado dia 01/05 e veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

947º óbito – mulher, 94 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e demências, incluindo Alzheimer, data de admissão não informada, veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

948º óbito – mulher, 82 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio óbito dia 14/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

949º óbito – homem, 61 anos, residente em Salvador, em comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

950º óbito – mulher, 93 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

951º óbito – homem, 36 anos, residente em Salvador, portador de obesidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 29/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

952º óbito – mulher, 96 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

953º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

954º óbito – mulher, 48 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internada dia 28/05 e veio a óbito na mesma data, em unidade da rede pública, em Salvador;

955º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, data de admissão não informada, veio a óbito dia 21/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

956º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 20/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

957º óbito – mulher, 85 anos, residente em Salvador, portadora de demência, incluindo Alzheimer, data de admissão não informada, veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

958º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 25/05, em domicílio, em Salvador;

959º óbito – homem, 44 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

960º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

961º óbito – homem, 46 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

962º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e demências incluindo Alzheimer, data de admissão não informada, veio a óbito dia 28/05, em domicílio;

963º óbito – homem, 71 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

964º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 28/05, em domicílio.

965º óbito – homem, 62 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internado dia 01/06, veio a óbito no mesmo dia (01/06), em unidade da rede pública;

966º óbito – homem, 64 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e doença renal crônica. Internado dia 30/05, veio a óbito dia 01/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

967º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

968º óbito – mulher, 35 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença renal crônica. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 29/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

969º óbitos – mulher, 73 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades. Veio a óbito dia 26/05, em seu domicílio, em Salvador;

970º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Sem informação acerca da data da internação, veio a óbito dia 22/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

971º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

972º óbito – homem, 90 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Veio a óbito dia 26/05, em seu domicílio, em Salvador;

973º óbito – mulher, 75 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito 04/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

974º óbito – mulher, 74 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 26/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

975º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 24/05, em hospital da rede pública, em Salvador.

Ao redor da Bahia, há 1.990 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para infectados com coronavírus. Destes, 1.192 estão ocupados (60%). Entre os 839 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados somente a pessoas com a covid-19, 601 possuem pacientes internados (72%).

"Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", informa a Sesab.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 48.707 casos descartados e 89.334 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quarta-feira (10).