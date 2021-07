Bahia registra 44 mortes e 2.025 novos casos de covid em 24h 

A Bahia registrou 44 mortes e 2.025 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta quinta-feira (29). No mesmo período, 2.053 pacientes (+0,2%) foram considerados curados da doença.



Dos 1.190.992 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.158.686 já são considerados recuperados, 6.632 encontram-se ativos. O número de ativos no estado é o menor no ano e apresenta tendência de queda ao longo do mês, queda que foi intensificada nas últimas semanas.

Na Bahia, 51.382 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. Desde o começo da semana, a Sesab passou a não divulgar a data precisa dos óbitos registrados, mas a confirmação e o registro foram feitos nesta quinta. O número total de mortes por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 25.674.