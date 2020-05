Bahia registra novos 1.173‬ casos de covid-19 nas últimas 24h; total é de 8.128

A Bahia registrou mais de mil casos confirmados da covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, durante o período, foram notificados no estado 1.173‬ novos diagnósticos, chegando ao total de 8.128 pacientes com a doença. Os números foram divulgados pelo governador Rui Costa durante uma live nas redes sociais nesta sexta-feira (15).

Na quinta-feira (14), o balanço da Secretaria da Saúde (Sesab) apontava 6.955 infectados. De acordo com Rui, o grande aumento na quantidade de casos confirmados, que representa 16,86%, se dá por um erro técnico e não necessariamente aconteceram nas últimas 24 horas.

"Os números foram atualizados em função de um problema técnico no sistema do Ministério da Saúde, que estava represando os lançamentos feitos diretamente por laboratórios ou por hospitais da Bahia que optaram por fazer este lançamento direto, sem utilizar o sistema estadual. Só hoje, esses números foram baixados no Datasus e subiram muito em relação ao dia de ontem", afirmou o governador.

Rui também anunciou que a Bahia alcançou a marca de 281 mortes em decorrência do novo coronavírus. São 19 óbitos a mais que no boletim anterior da Sesab, divulgado na quinta (14), que apontava 262 fatalidades. O crescimento representa 7,25%.

