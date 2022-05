Bahia registra seis mortos e 295 casos de covid-19 em 24 horas

O boletim epidemiológico desta sexta-feira (06) registra 311 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 295 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,02%), 268 recuperados (+0,02%) e mais 6 óbitos.

Dos 1.544.295 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.514.115 já são considerados recuperados e 29.869 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.857.579 casos descartados e 332.482 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira.

Na Bahia, 63.262 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 11.501.512 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.631.397 com a segunda dose ou dose única, 5.548.257 com a dose de reforço e 50.784 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 900.667 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 389.811 já tomaram também a segunda dose.