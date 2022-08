Bahia registra três novas mortes por covid-19

A Bahia registrou três mortes de pessoas infectadas por covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados constam no boletim divulgado nesta segunda-feira (15) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Além das mortes, o documento informa ainda que foram registrados 24 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,001%) e 163 recuperados (+0,01%) da doença.

Desde o começo da pandemia, a Sesab já confirmou 1.675.461 casos da doença. Destes, 1.515 estão ativos, enquanto 1.643.429 são considerados recuperados e 30.517 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico aponta ainda 1.980.181 casos descartados e 359.546 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta segunda-feira.

Na Bahia, o vírus infectou 68.062 profissionais da saúde.

Vacinação

A Bahia contabiliza 11.663.443 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.830.174 com a segunda dose ou dose única, 6.952.905 com a dose de reforço e 1.687.618 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.018.998 crianças foram imunizadas com a primeira dose e 631.033 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 20.359 tomaram a primeira dose.