Bahia renova com goleiro Mateus Claus até maio de 2021

Depois de Nino Paraíba, o Bahia garantiu a permanência de mais um atleta do elenco. O goleiro Mateus Claus renovou o vínculo com o Esquadrão até maio de 2021. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta quinta-feira (17).

Mateus Claus chegou ao Bahia no início do ano para fazer parte da equipe sub-23. O bom desempenho no Campeonato Baiano fez o Bahia renovar com o jogador até dezembro. Além do time de transição, ele também recebeu chances na equipe principal durante a ausência de Douglas e se tornou o segundo goleiro da equipe, desbancando Anderson.

Com a renovação de Claus, o Esquadrão chegou a quinta prorrogação contratual com jogadores que têm vínculo se encerrando no próximo dia 31 de dezembro. Antes dele renovaram o lateral Nino, o zagueiro Ernando, o lateral Matheus Bahia e o atacante Fessin.

Outros nove atletas estão com contrato no fim. São eles: o goleiro Anderson, o os laterais Zeca, Juninho Capixaba e João Pedro, o zagueiro Lucas Fonseca, os volantes Ramon, Elton e Ronaldo, e o atacante Élber.

O Bahia mantém conversas com Internacional para as renovações de Zeca e Ramon, e também com o empresário de João Pedro, que está no clube emprestado pelo Porto.

Já o atacante Élber está nos últimos dias do contrato com o Bahia. Sem acertar a renovação com o time baiano, ele assinou pré-contrato com o Yokohama Marinos e defenderá o clube japonês a partir de janeiro.