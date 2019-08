Bahia renova com Jackson e empresta zagueiro ao Fortaleza

O Bahia acertou na tarde desta o empréstimo do zagueiro Jackson ao Fortaleza. O jogador vai reforçar o time cearense na disputa do Campeonato Brasileiro.

Antes de deixar o Fazendão, o defensor prorrogou o contrato com o tricolor, que se encerraria no final de 2019. O novo vínculo vai até dezembro 2020. O empréstimo ao time cearense será válido pelo mesmo período.

Jackson era desejo antigo do Fortaleza. Os primeiros contatos começaram durante a pausa para a Copa América, mas a na ocasião as negociações não avançaram.

Aos 29 anos, o zagueiro estava no Bahia desde 2016. Ele fez parte do time que conquistou o acesso à Série A e levantou os títulos do Campeonato Baiano de 2018 e 2019 e a Copa do Nordeste de 2017.

Esse ano, Jackson fez 12 jogos pelo Bahia. Ele perdeu espaço no elenco após as chegadas de Juninho, Marllon e Wanderson.