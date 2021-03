Bahia renova com o volante Patrick de Lucca até o fim de 2022

Um dos destaques do elenco do Bahia, volante Patrick de Lucca ampliou o contrato com o tricolor. O novo vínculo assinado entre clube e jogador vai até o final de 2022. Pelas redes sociais, Patrick comemorou o acordo.

"É um momento muito especial na minha carreira. O Bahia me abraçou, e a identificação com o clube e torcida foi imediata. Sou grato ao clube e ao momento que estou vivendo. Que possamos conquistar nossos objetivos nesta temporada", postou ele.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Patrick de Lucca chegou ao Bahia no ano passado para integrar o time sub-20. O volante se destacou durante a campanha tricolor na Copa do Brasil sub-20, quando o Esquadrão ficou com o vice-campeonato.

Na reta final do Brasileirão, Patrick foi puxado para o time principal pelo técnico Dado Cavalcanti e em pouco tempo ganhou a titularidade. Até o momento ele disputou oito jogos e marcou dois gols, ambos pela Copa do Nordeste.

A renovação contratual já estava costurada pelo Bahia. Recentemente, Patrick foi monitorado por clubes do futebol dos Estados Unidos, mas a preferência foi por seguir no Esquadrão.