Bahia renova contrato com meia Daniel até o fim de 2023

Titular do meio-campo tricolor, o meia Daniel renovou o contrato por mais dois anos com o Bahia. O anúncio do acordo foi feito na noite desta quinta-feira (19). O novo vínculo do jogador será até o fim de 2023.

Daniel chegou ao Bahia no início de 2020 após ter o contrato com o Fluminense encerrado. Inicialmente ele assinou com o clube baiano por dois anos, com prioridade para a prorrogação por mais uma temporada.

Ao todo, o jogador de 25 anos disputou 83 jogos com a camisa do Bahia e marcou cinco gols. O próximo compromisso de Daniel pelo Esquadrão será neste sábado (21), quando enfrenta o Grêmio, às 19h, em Porto Alegre.