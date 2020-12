Bahia renova contrato de Juninho Capixaba até o fim de 2021

O lateral esquerdo Juninho Capixaba vai permanecer no Bahia para a próxima temporada. O Tricolor acertou a renovação do vínculo com o jogador até dezembro de 2021. O contrato atual se encerrava no próximo dia 31 de dezembro.

Formado nas categorias de base do próprio Bahia, Juninho Capixaba retornou ao clube no início da temporada emprestado pelo Grêmio, com quem tem contrato.

Esse ano, Capixaba disputou 40 jogos pelo Bahia e marcou um gol. O lateral tem se destaco mesmo pelas assistências. Até aqui ele é o principal garçom do time, com oito passes para gols.

Com a renovação de Juninho Capixaba, o Bahia garante pelo menos dois laterais esquerdo para o próximo ano já que o garoto Matheus Bahia também renovou contrato.

Enquanto isso, o goleiro Anderson, os laterais João Pedro e Zeca, o zagueiro Lucas Fonseca, os volantes Ramon e Ronaldo e o atacante Élber estão com contratos no fim e ainda não acertaram a permanência no clube.

No caso de Élber, ele já tem acerto com o Yokohama Marinos, do Japão, e deixará o Esquadrão na virada do ano.