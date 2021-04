Bahia renova contrato de Mateus Claus por mais três anos

O goleiro Mateus Claus estendeu chegou a um acordo com o Bahia e ampliou o vínculo com o tricolor pelos próximos três anos. O jogador tinha contrato com clube baiano apenas até o fim do Campeonato Baiano, em maio, mas vai seguir na equipe por mais algumas temporadas.

O anúncio foi feito pelo próprio Mateus Claus. Na noite desta quinta-feira (1º), o jogador usou as redes sociais para celebrar o novo contrato.

"Orgulho define! Venho comunicar a extensão do meu vínculo com o esquadrão por mais 3 anos e também expressar a minha felicidade pois quem me conhece sabe o quanto eu valorizo estar hoje aqui vivendo tanto os meus sonhos, quanto os da minha família. Gostaria que minha mãe estivesse vendo esse momento pois sempre foi minha maior incentivadora e torcedora sendo como dizem aqui no Bahia “uma mulher de aço”, porém não é mais possível e sei que ela está orgulhosa lá de cima", escreveu ele parte da mensagem.

Mateus Claus tem 26 anos e chegou ao Bahia no ano passado emprestado pelo Pelotas-RS, para fazer parte do time de transição. O jogador acabou agradando e foi incorporado ao time principal. No final do ano passado, ele prorrogou o contrato até o final de maio. Agora acertou um novo vínculo.

Entre time principal e transição, Mateus Claus soma dez jogos pelo Bahia. A última vez que esteve em campo foi no empate por 1x1 com o Atlético-MG, na reta final do Brasileirão de 2020. Desde então ele vem se recuperando de uma lesão na coxa.

Além de Mateus Claus, o elenco do Bahia conta ainda com outras três opções para o gol: Douglas, Matheus Teixeira e Dênis Júnior, contratado do São Paulo. O Esquadrão tem à disposição ainda o goleiro Leandro, que chegou do Palmeiras para o time de transição.