Bahia renova contrato do goleiro Anderson até o fim do Brasileiro

O Bahia prorrogou o contrato com o goleiro Anderson até o fim do Campeonato Brasileiro, no mês de fevereiro. O vínculo entre clube e jogador havia chegado ao fim no último dia 31. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta segunda-feira (11).

Anderson está no Bahia desde a temporada 2016. Aos 37 anos, ele quase sempre esteve na condição de reserva imediato, tendo disputado 72 partidas pelo tricolor.

Nos últimos anos, Anderson passou a ser criticado pela torcida por conta de erros cometidos durante os jogos. Na temporada 2020, ele chegou a ganhar a concorrência com Douglas e se tornou o titular da equipe, mas voltou ao banco durante a retomada do futebol na pandemia do coronavírus. Ao todo ele disputou 18 partidas em 2020.

Atualmente, Anderson vem tratando de lesão na Cidade Tricolor. Com isso, Mateus Claus e Mateus Teixeira têm ficado com opções no banco de reservas.