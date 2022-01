Bahia renova contrato do meia Marco Antônio até o fim de 2024

De volta ao Bahia após conquistar o título da Série B do ano passado pelo Botafogo, o meia-atacante Marco Antônio ampliou o seu vínculo com o tricolor. Nesta terça-feira (25), o Esquadrão anunciou a renovação do contrato do jogador até o fim de 2024. O contrato antigo iria até o início de 2023.

Marco Antônio chegou ao Bahia em 2016 para fazer parte do time sub-20 após ter chamado a atenção na Copa São Paulo. Em 2018 ele foi promovido ao time principal sob o comando de Guto Ferreira.

No ano passado, o meia-atacante foi emprestado ao Botafogo, onde foi peça importante na campanha do acesso do time alvinegro à Série A. Agora, ele espera mostrar serviço com a camisa tricolor e ajudar o Bahia a voltar para a elite do futebol brasileiro.

"Venho de um dos melhores anos da minha vida e estou muito feliz de estar voltando a vestir a camisa do nosso Esquadrão, onde sou muito feliz, para defender esse clube gigante com uma torcida enorme. Quero me dedicar ao máximo para chegarmos no fim do ano com os objetivos alcançados", disse ele.

Marco Antônio deve ser titular na partida entre Bahia e Doce Mel, nesta quarta-feira (26), às 19h15, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.