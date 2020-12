Bahia renova contratos de Ramon, Ronaldo e Zeca

Já publicado no BID da CBF na noite desta quarta (23), o Bahia renovou o contrato de três atletas do clube: Ramon, Ronaldo e Zeca. O trio encerraria seus vínculos com o Bahia neste mês, mas ampliaram a permanência no Esquadrão.

O volante Ramon, inicialmente emprestado pelo Internacional para o time de transição, fica até o final de 2021 na equipe, mesma data em que se encerra seu contrato com o clube gaúcho. Pelo Bahia, o atleta de 23 anos atuou em 15 partidas e marcou 2 gols. Anteriormente foi especulada uma transferência em definitivo de Ramon para o Tricolor, mas o alto valor do passe - em torno de R$6 milhões - e a crise financeira provocada pela pandemia esfriaram a negociação.

Com a chegada de Dado Cavalcanti para o cargo de treinador no time principal, é um bom sinal para o atleta ter ainda mais espaço no elenco, já que os dois trabalharam juntos no time de transição, onde Ramon era titular na equipe.

Zeca chegou ao Bahia no início de 2020 (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Já Zeca, que também tem seus direitos ligados ao Inter, estendeu contrato até fevereiro, quando acaba a Série A. O lateral chegou em Salvador no início de 2020, em uma troca que envolveu a ida de Moisés para o Colorado. Até aqui, foram 16 jogos sob o comando de Roger Machado e Mano e um gol marcado, contra o Coritiba, na 21ª rodada.

A renovação do outro volante, Ronaldo, também foi até o final do Campeonato Brasileiro. O jogador pertence ao Flamengo e chegou ao Bahia em julho de 2019. Até então foram 41 partidas, sendo 27 neste ano. Dessas, 20 foram como titular. A trajetória de Ronaldo no Esquadrão foi de altos e baixos, sem ter conseguido se firmar na equipe titular. Antes, o jogador atuou também pelo Atlético Goianiense.

Além do trio, na última semana o Bahia também anunciou a renovação automática do lateral-direito Nino Paraíba e também do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, ambos até dezembro do próximo ano. O goleiro Mateus Claus também estendeu, mas só até maio de 2021.

João Pedro, que também atua na lateral direita e está emprestado pelo Porto, e o zagueiro Lucas Fonseca ainda não tiveram sinalizações de renovação e estão com seus contratos no fim.

Ronaldo enfrentando o Unión-ARG pela Copa Sulamericana (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)