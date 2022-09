Bahia renova o contrato do lateral Matheus Bahia até 2026

Cria das categorias de base tricolor, o lateral esquerdo Matheus Bahia, de 23 anos, tem encaminhada a renovação de contrato com o Esquadrão. O vínculo atual, que se encerra em dezembro deste ano, foi estendido até o fim 2026. O anúncio oficial foi feito na tarde desta sexta-feira (2), pelo próprio Bahia.

Matheus Bahia estreou no time principal do Esquadrão em 2020. Desde então ele oscila entre a titularidade e o banco de reservas. Esse ano, o lateral iniciou a temporada como opção, mas recuperou espaço na equipe e se firmou entre os titulares. Ao todo ele disputou 21 jogos e deu uma assistência.

No ano passado, quando foi titular em boa parte da Série A do Brasileirão, o jogador despertou o interesse de equipes do futebol europeu, mas as negociações não avançaram.

Matheus Bahia está machucado e não enfrentará o Tombense, neste domingo (3), às 19h, na Fonte Nova. Outra opção no setor, Luiz Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, Enderson Moreira vai ter que improvisar no setor.