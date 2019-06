Bahia retorna às atividades com treino fechado no Fazendão

Acabou a folga. Depois de dez dias liberados para descanso, os jogadores do Bahia retornaram ao batente na tarde de ontem. O tricolor vai fazer uma espécie de intertemporada no Fazendão, com direito a duas sessões de treinamento em turno dobrado.

Todos os atletas se reapresentaram ontem. A única exceção foi o zagueiro Ernando, que já realiza trabalhos no departamento médico desde a quarta-feira passada, tratando uma hérnia de disco.

O primeiro jogo do Bahia após a pausa gerada pela Copa América será no dia 10 de julho, contra o Grêmio, fora de casa, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do Bahia pós-parada será diante do Santos, no dia 13 do próximo mês, quatro dias antes do confronto decisivo contra o Grêmio na Fonte Nova, pela partida de volta.

Vai contratar?

Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani utilizou sua conta no Twitter para responder alguns questionamentos dos torcedores na noite de ontem.

O tema que mais se destacou foram as contratações. O mandatário prometeu trazer reforços durante a pausa. Até o momento, nenhuma cara nova apareceu no Fazendão, mas, durante o bate-papo, Bellintani afirmou que a zaga é a “prioridade número um” do clube nesse momento.