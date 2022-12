Bahia: SAE registra mais de 10 mil atendimentos em 10 meses

De janeiro a outubro de 2022, o Serviço de Atendimento ao Empreendedor (SAE) baiano registrou 10,4 mil atendimentos com a oferta de aproximadamente 37 mil serviços ao público. São 25 unidades do SAE na Bahia, sendo 17 em municípios baianos, duas na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e mais seis na capital baiana. Os dados constam do Informe Executivo de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O Estado conta com mais de 1 milhão de Microempreendedores Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas (MPE), sendo que pouco mais de 70% são formados por MEI’s. Os estabelecimentos fixos são o formato de atuação mais escolhido pelos microempreendedores individuais, já o ramo de atividade com maior número de MEI na Bahia é o do Comércio Varejista de Artigos do Vestuário.

“Desde 2004, a SDE contribui para o desenvolvimento de pequenos empreendedores e pequenas empresas, por meio do trabalho do antigo SAC Empresarial, que desde 2021 passou a chamar Serviço de Atendimento ao Empreendedor, órgão vinculado à SDE. O SAE disponibiliza atendimento gratuito de orientação, formalização, alteração e baixa de empresas”, destaca João Neto Pinheiro, secretário em exercício da pasta.

Turismo Baiano

De janeiro a outubro de 2022, Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista, os principais aeroportos da Bahia, registraram mais de 7,2 milhões de passageiros, representando um aumento de 30,5% quando comparado com o mesmo período de 2021. Ainda no mesmo período, a ocupação dos meios de hospedagem indicou um crescimento de 13,8% comparando com o ano passado.