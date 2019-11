Bahia sai na frente, mas cede empate ao Palmeiras e amplia jejum

O fim da agonia tricolor esteve perto, mas não foi neste domingo (17) que o Bahia encerrou o jejum e voltou a vencer no Brasileirão. Depois de abrir o placar no primeiro tempo, com Arthur Caíke em cobrança de falta, o Esquadrão cedeu o empate e ficou no 1x1 com o Palmeiras, na Fonte Nova.

Agora, o Bahia soma sete partidas sem vencer no campeonato. Em casa, a seca já dura seis jogos. O resutado deixou o tricolor com 44 pontos, na nona colocação, mas podendo ser ultrapassado no complemento na rodada.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo (24), quando encara o Goiás, no estádio Serra Dourada.

O jogo

Para tentar colocar fim no jejum de vitórias, o técnico Roger Machado apostou em um time diferente e promoveu quatro mudanças. Além do zagueiro Wanderson e do atacante Arthur Caíke, que entram nas vagas de Juninho e Artur, ausentes por motivo contratual, João Pedro ganhou a posição de Nino na lateral direita e Ronaldo reforçou o meio-campo.

Quando a bola rolou, a primeira chance foi do Palmeiras. No cochilo da defesa do Bahia, Zé Rafael recebeu livre na grande área, mas finalizou para fora com menos de um minuto de jogo. O bom momento do time paulista parou por aí.

O Bahia conseguiu responder rápido. Na bola cruzada da esquerda, Arthur Caíke mandou de cabeça, só que Weverton fez boa defesa.

Em um primeiro tempo de muita intensidade, o Bahia conseguiu criar boas chances. Aos 14 minutos, Élber descolou lançamento para Gilberto. O camisa 9 saiu cara a cara com Weverton e chutou, porém o goleiro do Palmeiras conseguiu sair bem e evitou o gol.

Aos 36 foi a vez de Élber receber livre e invadir a área. Ele chegou a ser puxado por Vitor Hugo, conseguiu finalizar e viu Weverton fazer outra boa intervenção.

Se não dava com a bola rolando, o jeito foi apostar na bola parada. Aos 47 minutos, Arthur Caíke cobrou falta sofrida por Gilberto com maestria. Weverton nem se mexeu e a bola morreu no fundo das redes, fazendo explodir o grito da torcida tricolor.

Banho de água

Se no primeiro tempo o Palmeiras quase não assustou Douglas, no segundo o time paulista partiu com tudo para o ataque. Com apenas dois minutos, Borja, que entrou no lugar de Deyverson, girou sobre o marcador e chutou forte. A bola passou tirando tinta.

O Palmeiras voltou a ficar perto do empate minutos depois. Contra-ataque, Bruno Henrique recebeu livre na área, mas mandou por cima.

Para tentar dar mais poder de ataque ao Bahia, Roger tirou Gilberto e Élber, que sentiu, e colocou Fernandão e Lucca em campo.

O Bahia voltou a levar perigo em nova cobrança de falta de Arthur Caíke que passou pela barreira. Dessa vez, Weverton mandou para escanteio. Logo depois, Arthur cruzou rasteiro. Lucca se esticou todo e por pouco não marcou o segundo do tricolor.

Se de um lado a pressão do Bahia não deu certo, do outro o tricolor recebeu um banho de água fria. Aos 25 minutos, Borja recebeu passe de Zé Rafael, girou e chutou forte, decretando o empate paulista na Fonte Nova.

O Palmeiras continuou pressionando depois do gol. Lucas Lima arriscou de fora da área e Douglas fez a defesa. No rebote, Moisés mandou para escanteio.

Enquanto isso, o Bahia tentava as jogadas em velocidade, mas pecava no passe final. Em uma última caratada, Roger colocou o meia Shaylon no lugar do volante Flávio. Mas, apesar da mudança, foi o Palmeiras quem quase marcou o segundo depois do chute cruzado de Dudu que bateu na barriga de Borja e por pouco não enganou Douglas.

Sem mais tempo para tentar alguma coisa, restou ao Bahia apenas lamentar mais um tropeço dentro de casa e sair bastante vaiado pela torcida na arquibancada.