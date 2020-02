Bahia sai na frente, mas cede empate para Jacuipense no fim: 1x1

O Bahia ficou no empate em 1x1 com o Jacuipense neste domingo (2), em Pituaçu, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Após sair na frente com Ignácio aos 37 minutos do primeiro tempo, criar boas chances com Arthur Rezende, Gustavo e Alesson e ter um gol de Fernandão anulado por impedimento, o Esquadrão viu o Leão do Sisal deixar tudo igual no finzinho da partida, aos 46 do segundo tempo, com Wesley Popó.

Com o resultado, o tricolor acabou perdendo a liderança do torneio. Isso porque o Atlético de Alagoinhas venceu o Jacobina por 2x0 e chegou aos mesmos 8 pontos do Bahia. Com o mesmo saldo de gols (3), os dois times precisaram do critério de gols pró para desempatar, e o da equipe do interior é melhor (6, contra os 5 do Esquadrão).

Primeiro tempo

Mesmo sendo parte do time principal do Bahia, Fernandão quis jogar contra o Jacuipense. E, com o centroavante como titular, era de se esperar que as principais jogadas do Esquadrão passassem por ele. Mas não foi exatamente isso que aconteceu no primeiro tempo.

No início da partida, foram Arthur Rezende e Gustavo que conseguiram grandes chances de ataque. Enquanto o meia mandou uma bomba, o atacante chutou após conseguir uma sobra de bola. Nos dois lances, Jordan apareceu bem e impediu o gol. Aos 30, o goleiro do Jacuipense foi acionado mais uma vez em um chute de Alesson.

Com dificuldades de criar, o Jacuipense só assustou de fato aos 33 minutos. Mauri deu um chute de primeira, que Ignácio bloqueou e salvou.

GOL DO BAHIA

Momentos depois de uma boa oportunidade de Gustavo - que chutou cruzado, para fora -, o Bahia conseguiu um escanteio com Lepu. Arthur Rezende cobrou, com Ignácio aparecendo por trás dos defensores do Leão do Sisal e testando para o fundo da rede, aos 37 minutos.

Depois, Fernandão e Alesson ainda tentaram de cabeça, mas o 1x0 ficou até o fim da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Se o experiente centroavante não assustou na etapa inicial, ele balançou a rede rival logo no primeiro minuto do segundo tempo. Após Alesson acertar o travessão, Fernandão pegou o rebote e mandou para o fundo da rede. Só que o auxiliar flagrou impedimento na origem do lance e anulou corretamente.

Aos 10, Lepu e Ramon fizeram uma linda tabela e passaram a bola para Arthur Rezende, na cara do gol, mas o meia chutou em cima de Jordan.

De troco, o Jacuipense ficou perto do empate aos 34, com uma bola cruzada na área do Esquadrão, aos 41, com Elias após cobrança de falta rápida, e aos 43, em uma bomba de Wesley Popó defendida por Fernando.

GOL DO JACUIPENSE

Depois de tantas tentativas frustradas, o torcedor do Leão do Sisal finalmente conseguiu comemorar seu gol aos 46 minutos. Após bola cruzada na área, Wesley Popó dividiu com Mayk e assinalou o empate. Logo em seguida, por um triz não aconteceu a virada. Thiaguinho puxou um contra-ataque e deixou Popó na cara do gol, mas a finalização foi em cima de Fernando. No último lance, Elias cobrou falta, defendida pelo goleiro tricolor.

PRÓXIMOS JOGOS

O próximo compromisso do Bahia é pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (5), às 21h30, a equipe enfrenta o River, em Teresina, na 1ª fase do torneio. No sábado (8), às 18h, o time encara o Vitória na Fonte Nova, no primeiro Ba-Vi de 2020, pela Copa do Nordeste. Pelo Campeonato Baiano, o time de transição tricolor só voltará a jogar domingo (9), às 16h, contra o Jacobina, no estádio José Rocha, casa do adversário.

Já o Jacuipense, na 5ª rodada do Baianão, terá pela frente a Juazeirense somente no dia 16, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Jacuipense - 4ª rodada do Campeonato Baiano 2020

Bahia: Fernando, Lepu, Ignácio, Anderson Jesus e Mayk; Edson, Ramon e Arthur (Caio Mello); Alesson (Fessin), Gustavo e Fernandão (Saldanha). Técnico: Dado Cavalcanti.

Jacuipense: Jordan; Railan, Matheus Morais, Railon e Radar; Flávio, Eudair (Elias), Mauri e Danilo Rios (Rafael Bastos); Robinho (Thiaguinho) e Wesley Popó. Técnico: Jonilson Veloso.

Gols: Ignácio, aos 37 minutos do 1º tempo; Wesley Popó, aos 46 do 2º tempo.

Estádio: Pituaçu.

Cartão amarelo: Ignácio, Arthur Rezende, Gustavo e Caio Mello (Bahia); Railon e Eudair (Jacuipense).

Público: 4.820 pagantes.

Renda: R$ 43.296,00.

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Marcos Welb Rocha de Amorim.