Bahia sai na frente, mas cede empate para o São José no Feminino

A equipe feminina do Bahia empatou em 1x1 com o São José neste domingo (16), em Pituaçu, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A1. O resultado não foi bom para as Mulheres de Aço, que seguem na zona de rebaixamento, sem conquistar um triunfo na competição.

O tricolor largou na frente, aos 20 minutos do primeiro tempo. Luana lançou Ellen pela esquerda, a atacante entrou na área e bateu cruzado. A bola desviou em Silvana que, ao tentar cortar, mandou contra o próprio gol. Porém, as visitantes empataram ainda na reta final da primeira etapa, com Verônica.

O time do técnico Igor Morena atuou com Anna Bia; Nine, Aila (Rute), Nainara e Luana (Gabi Barrozo); Vi, Fabi Ramos e Roqueline; Geisi (Esquerdinha), Ellen (Fabíola Sandoval) e Gabi Itacaré (Verena).

Com o empate, o tricolor chegou aos 4 pontos e segue na 15ª posição. Tem um ponto a mais que o lanterna Napoli, que ainda joga neste domingo (16), contra o Cruzeiro, fora de casa.

Na próxima rodada, o Bahia encara o líder Palmeiras. O jogo está marcado para o próximo domingo (23), às 15h, no CT Academia de Futebol 2, em Guarulhos, São Paulo.