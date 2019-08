Bahia se apega ao retrospecto na Fonte Nova para voltar a vencer

Mais do que nunca, a Fonte Nova vai ser importante para o Bahia. Neste domingo (4), o tricolor recebe o Flamengo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, precisando vencer para acabar de vez com o jejum que já dura cinco jogos na Série A.

E jogar em casa vai ser fundamental para as ambições do time por algumas razões. A primeira delas é o apoio da torcida. A expectativa é de casa cheia amanhã, já que mais de 40 mil ingressos estão garantidos para o duelo. Só resta o setor cadeira especial superior, a R$ 140.

Para os mais estatísticos, a explicação para acreditar no triunfo está nos números. O Esquadrão está invicto jogando na Fonte Nova pela Série A. Corinthians (3x2), Avaí (1x0) e Fluminense (3x2) foram derrotados na Fonte. Só o Cruzeiro conseguiu levar um ponto, no empate por 0x0.

Como mandante, o Bahia ainda bateu o Grêmio, por 1x0, no estádio de Pituaçu. Mesmo local onde também sofreu sua única derrota em casa, pelo mesmo placar, para o Santos, na 10ª rodada do Brasileirão.

Além do bom rendimento jogando como mandante em 2019, o retrospecto do Bahia contra o Flamengo na Arena Fonte Nova pode empolgar o torcedor. Desde 2013, quando o novo estádio foi aberto no lugar do antigo, quatro duelos entre as duas equipes foram realizados. O Esquadrão venceu duas vezes, perdeu uma e empatou outra.

Em 2013, na primeira partida, o tricolor venceu o rubro-negro por 3x0. O atacante Fernandão, que vai começar a partida no banco de reservas, marcou o gol que abriu a goleada. Wallyson e Marquinhos Gabriel completaram o placar.

No segundo encontro, em 2014, o Bahia voltou a vencer o Flamengo na Fonte. O meia argentino Emanuel Biancucchi foi o destaque do jogo ao marcar os dois gols do triunfo por 2x1. Eduardo da Silva descontou. Lucas Fonseca estava em campo pelo Bahia e Arthur Caíke pelo Flamengo.

Depois disso, os clubes se enfrentaram outras duas vezes no estádio. O Flamengo venceu por 1x0 em 2017, gol de Berrío, e um empate por 0x0 foi registrado no Brasileirão do ano passado.

Tranquilidade

Apesar do momento delicado que o Bahia vive por causa do jejum de triunfos, o técnico Roger Machado garante que o momento é de ter calma para recolocar o tricolor nos trilhos.

“É preciso ter tranquilidade, estar seguro que a orientação passada é correta, coerente. A pressão externa não pode balizar o que fazemos internamente. Se está tenso, perde a espontaneidade dos gestos. Isso atrapalha o jogador de alto nível. Nós todos, quando chegamos ao alto nível, nos parecemos. A diferença de um para outro é quanto peso se consegue carregar sem envergar. Essa é a diferença”, avaliou Roger.

Neste sábado (3), ele comanda o último treino antes da partida contra o Flamengo. O treinador tem os retornos de Nino Paraíba e Élber, mas ainda não vai poder contar com o volante Elton, o meia Guerra, o zagueiro Ernando e o atacante Rogério, todos machucados.

O volante Ronaldo, que pertence ao clube carioca, também está impedido de atuar. Com isso, Flávio segue no meio-campo, ao lado de Gregore e Ramires.