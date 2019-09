Bahia se reapresenta e perde jogo-treino contra a Jacuipense

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou nessa terça-feira (17), no Fazendão. O tricolor iniciou a preparação para a estreia do returno do Brasileirão. No sábado, às 21h, a equipe enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo.

Os jogadores que foram titulares no empate em 1x1 com o Fortaleza fizeram um treino regenerativo, com exceção de Lucca, que só atuou no primeiro tempo. Os reservas realizaram um jogo-treino contra a Jacuipense.

O técnico Roger Machado montou o time com Anderson (Fernando), Ezequiel, Wanderson, Ignácio e Xandão; Ronaldo, Shaylon e Marco Antônio; Lucca (Edson), Arthur Caíke e Fernandão. A Jacuipense venceu o confronto por 1x0 com a equipe que vai enfrentar o Campeonato Baiano de Aspirantes em 2020: John, Felipe, Mateus, Raylon e Cássio; Banguelê, Borges e Mauri; Lourival, Fabrício e Wesley Pôpo.

Com um edema na coxa, o lateral esquerdo Giovanni apenas deu voltas ao redor do gramado. Com uma indisposição estomacal, o lateral direito João Pedro não participou da atividade. O atacante Rogério e o zagueiro Ernando, que se recuperam de lesões, treinaram na academia. O volante Elton, que passará por cirurgia no joelho, fez tratamento de fisioterapia.