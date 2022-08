Bahia se reapresenta no CT e foca no duelo contra Ponte Preta

Depois de bater o Vasco por 2 x 1 no domingo, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira (29) no CT Evaristo de Macedo e deu início à preparação para o jogo contra a Ponte Preta, que acontece na quarta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada da Série B.

O elenco foi dividido em duas partes. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos no fim de semana fizeram trabalho de recuperação física e em seguida uma atividade na academia no CT.

Já aqueles que ficaram no banco ou atuaram menos de um tempo, realizaram treinos com bola no campo. Caio Vidal, atacante contratado recentemente, segue fazendo trabalho de condicionamento físico junto ao preparador físico Vitor Gonçalves.

Outras ausências nas atividades da manhã de segunda foram os defensores Luiz Otávio e Matheus Bahia. A dupla saiu machucada durante a partida contra o Vasco e irão passar por exames de imagem nesta terça-feira (30). Ambos ficaram apenas na fisioterapia no treinamento desta segunda.

Luiz Otávio voltava de lesão após três jogos afastado por dores na coxa. Seu retorno não durou muito, já que com oito minutos de jogo ele voltou a sentir incômodo e foi substituído por Gabriel Xavier. Já Matheus Bahia saiu no segundo tempo, quando arrancou pela lateral com a bola, mas sentiu dor na virilha e precisou parar a jogada. O escolhido para o seu lugar é Luiz Henrique, que também deve ser mantido contra a Ponte Preta.

O próximo treinamento do Bahia é na manhã desta terça. Pela tarde o elenco irá viajar para Campinas, onde entra em campo na quarta. O tricolor tem 47 pontos e ocupa a 2ª posição na tabela, com cinco de vantagem para o Londrina, primeiro time fora do G4. Já a Ponte é a 12ª, com 33 pontos.