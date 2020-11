Bahia soma cinco triunfos em casa e mostra força em retomada

Nos últimos jogos do Bahia, os torcedores tricolores ganharam motivos para voltar a sorrir. Contra o Fortaleza, na noite da última quarta-feira (11), o Esquadrão somou o terceiro triunfo seguido (2x1) - o segundo no Brasileirão -, e pulou da 14ª colocação para o nono lugar na Série A.

Os resultados que fizeram a maré azul, vermelha e branca virar podem ser explicados pela relação direta com o mando de campo. Depois de embalar sequência negativa de quatro derrotas em seus domínios, o tricolor soma agora cinco vitórias seguidas dentro de casa. Foram duas em Pituaçu e outras três na Fonte Nova por Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Por sinal, jogando na Fonte, o Esquadrão tem 100% de aproveitamento após o retorno dos jogos ao estádio durante a pandemia do novo coronavírus. Além do Fortaleza, Melgar-PER e Botafogo foram derrotados nas três partidas que o time fez na arena.

"O ambiente ajuda muito. Os jogadores se sentem à vontade. É melhor, claro. Mas a equipe melhorou. Não adianta achar que camisa ganha se não tivermos conteúdo dentro da camisa. Não adianta achar que estádio vai nos dar resultado se não fizermos a nossa parte. O ambiente ajuda, é a casa do Bahia, sendo assim, você se sente mais confiante no seu habitat. Mas temos que continuar trabalhando para fazer o melhor, trabalhar para evoluir, porque é o caminho que queremos para o Bahia e é isso que o torcedor quer ver", afirmou o técnico Mano Menezes.

A análise do comandante tricolor casa bem com o momento que o Esquadrão vai viver agora. Para manter a boa fase e continuar subindo na tabela, o Bahia vai ter que repetir longe de Salvador o que vem conseguindo fazer como mandante.

Os dois próximos compromissos da equipe serão como visitante. Na próxima segunda-feira (16), o time vai até Curitiba, onde enfrentará o Coritiba, às 18h, no estádio Couto Pereira. Já na sexta-feira (20), o rival será o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Até o momento, o Bahia venceu apenas um jogo fora de casa no Brasileirão. Em setembro, o tricolor bateu o Botafogo, por 2x1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da primeira rodada. Por isso, a motivação para continuar conquistando bons resultados é ainda maior.

"É a sequência que estávamos procurando. Já saímos com três resultados positivos, contando Sul-Americana e Brasileiro. O time sobe, vai a nono. Independentemente de ter alguém com jogo a menos, como o Fortaleza, os pontos foram feitos. Os outros ainda têm que fazer. Vamos sair para dois jogos fora. Importante que fizéssemos o resultado, psicologicamente é bom, para a motivação. É bom, para a confiança é bom. Me deixa muito feliz", continuou Mano.

Confrontos diretos

Além da chance de continuar subindo na classificação, os duelos contra Coritiba e Bragantino ganham mais importância por se tratarem de rivais diretos do tricolor na fuga da zona de rebaixamento.

Atualmente o Bahia está cinco pontos acima do Z4, mas essa diferença pode ficar ainda maior, pois em caso de triunfos, o tricolor impedirá que os rivais somem pontos. Fora isso, o time sabe da importância de acumular gordura agora para poder voltar as atenções para outra decisão.

No retorno a Salvador, o Bahia terá pela frente o argentino Unión Santa Fe, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo de ida será no dia 24 de novembro, na Fonte Nova, enquanto a volta ocorrerá uma semana depois, no dia 1º de dezembro, em Santa Fe, na Argentina.

E logo na sequência da Sula, o Esquadrão iniciará o que pode ser chamado de corredor polonês. O clube enfrentará São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio, equipes que estão disputando o título da Série A ou brigando na primeira parte da tabela.

Até por isso, Mano Menezes tem rodado bastante o elenco nos últimos jogos e sabe que em um torneio de pontos corridos, todo ponto conquistado faz a diferença no final.