Bahia supera 5 mil casos confirmados de Covid-19

Subiu para 5.088 o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) na Bahia. São 190 óbitos provocados pela Covid-19 em todo o estado. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) divulgou um boletim no início da tarde deste sábado (9) em que 1.316 pacientes estão recuperados e 3.579 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da doença.

Até o momento, 646 profissionais de saúde tiveram diagnóstico positivo para Covid-19. Segundo a Sesab, esta elevação reflete somente a correção de inconsistências entre as bases de dados nacionais, estaduais e locais, não existindo a contaminação de 318 profissionais nas últimas 24 horas. A pasta afirmou que a partir da próxima semana, os profissionais de todas as unidades públicas deverão ser testados regularmente em intervalos de 14 a 21 dias.

Foram 10.864 casos descartados e 19.628 notificações. Os dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

As 190 mortes aconteceram nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (3); Capim Grosso (3); Catu (1); Coaraci (1); Feira de Santana (2); Gandu (1); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (11); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (2); Jitaúna (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Ribeira do Pombal (1); Salvador (121); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vera Cruz (1); Vereda (1) e Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até às 12 horas deste sábado (9).