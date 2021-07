Bahia supera temporada 2013 e alcança melhor início de Brasileirão

O Campeonato Brasileiro começou de maneira bem positiva para o Bahia. Depois de bater o Juventude, por 1x0, na noite desta quarta-feira (7), no estádio de Pituaçu, o tricolor alcançou o seu melhor início da Série A na era dos pontos corridos em relação a pontuação, considerando as dez primeiras rodadas da competição.

Com a vitória sobre os gaúchos, o Esquadrão chegou aos 17 pontos e superou a campanha de 2013, quando havia somado 16 pontos nos mesmos dez jogos. Até então, aquele era o melhor início do tricolor desde que o Brasileirão passou a ser disputado no sistema de pontos corridos. A diferença, no entanto, é que em 2013 o time era quarto colocado, enquanto agora aparece em sexto, a dois pontos do G4.

Sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, o Bahia voltou a ser competitivo. Até aqui a equipe conquistou cinco vitórias, dois empates e sofreu três derrotas. Para se ter uma ideia, na temporada passada a equipe precisou de 17 rodadas para ultrapassar a marca dos 16 pontos. O time acabou brigando contra o rebaixamento e só escapou nos jogos finais.

O bom momento do tricolor em 2021 fica ainda mais evidente quando a atual campanha é comparada ao desempenho que o Esquadrão teve em 2019, quando conseguiu a sua melhor marca em um primeiro turno de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.

Sob o comando de Roger Machado, o Bahia fechou a primeira metade da Série A na sétima colocação, com 31 pontos em 19 partidas. Mas na comparação com as dez primeiras rodadas, o Esquadrão era apenas o 11º colocado, com 14 pontos. Desempenho inferior ao conquistado por Dado Cavalcanti.

“Internamente, temos projeto de sete jogos. Não externo isso para não gerar expectativa. O que posso falar é que o Bahia vai continuar com organização, pegada, fazendo jogos competitivos, espero que consigamos os objetivos traçados internamente”, disse o treinador tricolor.

Campanha segura

Desde o início da atual temporada, o Bahia tem adotado o discurso de apagar a imagem deixada em 2020 e voltar a fazer campanhas seguras na Série A. Na prática, o tricolor tem conseguido.

Nas dez rodadas disputadas, o Esquadrão esteve sempre na primeira página da tabela. O time oscilou entre a nona colocação, nas sexta e oitava rodadas, e chegou a ser vice-líder na estreia, quando venceu o Santos, por 3x0, no estádio de Pituaçu.

Restando mais nove partidas para o fim do primeiro turno, o Bahia tem pela frente um horizonte positivo. Se conseguir manter os atuais 56,7% de aproveitamento, o tricolor somaria aproximadamente mais 16 pontos na Série A e fecharia a primeira metade com 33 pontos, o que faria o time superar 2019 e alcançar a melhor campanha na história.

O próximo passo para conquistar o objetivo pode ser dado neste sábado (10), quando o Esquadrão visita o São Paulo, às 19h, no estádio do Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o desempenho do Bahia após dez rodadas no Brasileirão com 20 clubes:

2011

16ª colocação: 10 pontos - 2v, 4e, 4d

2012

19ª colocação: 7 pontos - 1v, 4e, 5d

2013

4ª colocação: 16 pontos - 4v, 4e, 2d

2014

16ª colocação: 8 pontos - 2v, 2e, 6d

2017

17ª colocação: 10 pontos - 3v, 1e, 6d

2018

19ª colocação: 8 pontos - 2v, 2e, 6d

2019

11ª colocação: 14 pontos - 4v, 2e, 4d

2020

14ª colocação: 12 pontos - 3v, 3e, 4d

2021

6ª colocação: 17 pontos - 5v, 2e, 3d